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Ситуация возле плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра изменилась

  • 9.02.2024, 11:58
  • 7,198
Ситуация возле плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра изменилась

Какой важный приказ дали россиянам?

Российские войска продолжают штурмовать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области, недалеко от населенного пункта Крынки.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Мы продолжаем удерживать занятые позиции и отражать атаки врага. Со стороны оккупантов интенсивность атак существенно снизилась. В последние дни это были 3-4 такие атаки, а за минувшие сутки мы насчитали две такие попытки. Но они также были неудачными», – заявила Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что российским войскам запретили использовать технику во время штурма украинских позиций.

«Продолжаются действия штурмовых групп пешим порядком, бронетехнику враг пока не применяет. Очевидно, экономит. И это уже длительное время происходит, после того, как они достаточно мощно теряли ее во время каждого штурма, был запрет на использование техники и сейчас видим исключительно выходы пехотных групп», – сказала Гуменюк.

Вот где в Херсонской области находятся Крынки – карта / скриншот

По ее словам, враг имеет достаточное количество техники на этом направлении. Не использует он ее из-за экономии, поскольку во время большинства предыдущих штурмов украинского плацдарма большое количество российской техники было уничтожено. Пресс-секретарь также сказала, что «она им все еще нужна».

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