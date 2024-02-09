Ситуация возле плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра изменилась 9.02.2024, 11:58

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Какой важный приказ дали россиянам?

Российские войска продолжают штурмовать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области, недалеко от населенного пункта Крынки.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Мы продолжаем удерживать занятые позиции и отражать атаки врага. Со стороны оккупантов интенсивность атак существенно снизилась. В последние дни это были 3-4 такие атаки, а за минувшие сутки мы насчитали две такие попытки. Но они также были неудачными», – заявила Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что российским войскам запретили использовать технику во время штурма украинских позиций.

«Продолжаются действия штурмовых групп пешим порядком, бронетехнику враг пока не применяет. Очевидно, экономит. И это уже длительное время происходит, после того, как они достаточно мощно теряли ее во время каждого штурма, был запрет на использование техники и сейчас видим исключительно выходы пехотных групп», – сказала Гуменюк.

Вот где в Херсонской области находятся Крынки – карта / скриншот

По ее словам, враг имеет достаточное количество техники на этом направлении. Не использует он ее из-за экономии, поскольку во время большинства предыдущих штурмов украинского плацдарма большое количество российской техники было уничтожено. Пресс-секретарь также сказала, что «она им все еще нужна».