Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины 14 9.02.2024, 13:16

3,676

Фото: avesta.tj

Опубликован текст указа.

В пятницу, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Залужному Валерию Федоровичу — генералу», — говорится в указе.

Напомним, 8 февраля Зеленский своим указом уволил Залужного с должности главкома ВСУ. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.