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Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

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  • 9.02.2024, 13:16
  • 3,676
Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины
Фото: avesta.tj

Опубликован текст указа.

В пятницу, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Залужному Валерию Федоровичу — генералу», — говорится в указе.

Напомним, 8 февраля Зеленский своим указом уволил Залужного с должности главкома ВСУ. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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