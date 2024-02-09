В Беларуси отключают вещание радио и телевидения 9.02.2024, 16:09

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Что случилось?

Компания «Белтелеком» предупредила своих клиентов о запланированных на этот месяц работах, которые будут вестись на сети эфирного телевидения и радиовещания. Из-за них в отдельных районах страны пользователи могут столкнуться с перебоями в работе телевидения и радио, при этом зависеть работы будут от погодных условий, предупредил оператор.

Плановые технические работы пообещали проводить в течение рабочей недели и в обычное рабочее время (как правило, в промежутке с 9:00 до 17:00). На выходные в календаре технических работ на сетях связи никакие работы в феврале не запланированы, пишет telegraf.news.

В большинстве случаев при проведении профилактических работ у абонентов «Белтелекома» может пропадать доступ к обязательному общедоступному пакету программ, коммерческого эфирного цифрового телевидения. Как правило, работы не затрагивают интерактивное телевидение ZALA, поэтому его пользователи никаких изменений не заметят.

Кроме того, в «Белтелекоме» пообещали, что при завершении работ ранее срока, указанного в графике, работу передатчика сигнала возобновят раньше.

Так, в Минской области профилактика в теле- и радиовещании в ближайшие две недели запланирована на территории Минского, Любанского, Солигорского, Дзержинского, Столбцовского, Крупского, Борисовского, Березинского, Мядельского, Вилейского и Молодечненского районов, в Могилёвской области — на территории Глусского района, в Гродненской области — Дятловского, Кореличского, Новогрудского районов, Витебской области — Докшицкого, Глубокского, Городокского, Витебского, Полоцкого, Ушачского, Лепельского, Верхнедвинского районов, Брестской области — Дрогичинского и Березовского районов.

А вот в городе Ляховичи и Ляховичском районе Брестской области 13 февраля может пропасть доступ к услуга byfly, wi-fi. Специалисты обещают, что сигнал может пропадать не более чем на 15 минут в промежутке с 01:00 до 06:00. С такими же проблемами в то же время могут столкнуться жители Давид Городка и Столинского района, причем у них связь может отсутствовать до 30 минут, предупредили специалисты.

В следующую среду, 14 февраля, без телефонной связи «Белтелеком» на время оставит жителей таких населённых пунктов Брестской области, как Высокое, Пересудовичи, Мостыки, Пузи. Из-за технологических работы их могут на время также лишить доступа к следующим услугам сети передачи данных:

• byfly,

• ZALA,

• IMS-телефония,

• VPN,

• сеть доступа Home wi-fi,

• wi-fi.

При это связи не будет до 7 часов — с 01:00 до 08:00. На это время в «Белтелекоме» для связи с экстренными службами рекомендовали звонить по номерам 101, 102, 103, 104, 112, используя мобильные телефоны, а по всем вопросам, касающимся услуг компании — по короткому номеру 123.