Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью

Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью1
- 1.03.2024, 8:27
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На оставшихся двух ввели новые ограничения.
Литва с 1 марта закрыла пункты пропуска «Райгардас» и «Лавроишкес». С белорусской стороны им соответствуют КПП «Привалка» и «Котловка».
Теперь на границе Беларуси и Литвы остается только два действующих перехода Каменный Лог – Мядининкай и Бенякони-Шальчининкай.
На них также с 1 марта начали действовать новые ограничения: теперь границу нельзя пересечь пешком или на велосипеде.
Как сообщила «Гродненская правда» в момент закрытия пункта «Райгардас» после полуночи на дороге были установлены заграждения. Литовские пограничники не пустили в страну автобус и легковой автомобиль: им пришло развернуться.
Помимо закрытия двух пунктов пропуска, литовское правительство также запретило посадку и высадку пассажиров на пограничных железнодрожных станциях. Дополнительно будет сокращено количество разрешения на международные пассажирские автоперевозки в сообщении с Беларусью.