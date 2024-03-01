Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью 1 1.03.2024, 8:27

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На оставшихся двух ввели новые ограничения.

Литва с 1 марта закрыла пункты пропуска «Райгардас» и «Лавроишкес». С белорусской стороны им соответствуют КПП «Привалка» и «Котловка».

Теперь на границе Беларуси и Литвы остается только два действующих перехода Каменный Лог – Мядининкай и Бенякони-Шальчининкай.

На них также с 1 марта начали действовать новые ограничения: теперь границу нельзя пересечь пешком или на велосипеде.

Как сообщила «Гродненская правда» в момент закрытия пункта «Райгардас» после полуночи на дороге были установлены заграждения. Литовские пограничники не пустили в страну автобус и легковой автомобиль: им пришло развернуться.

Помимо закрытия двух пунктов пропуска, литовское правительство также запретило посадку и высадку пассажиров на пограничных железнодрожных станциях. Дополнительно будет сокращено количество разрешения на международные пассажирские автоперевозки в сообщении с Беларусью.