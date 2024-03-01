На церемонии похорон Навального начались перебои с мобильным интернетом 3 1.03.2024, 12:52

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На месте также дежурит много полицейских.

В районе церкви иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» в Марьино, где должно пройти отпевание Алексея Навального, начались перебои в работе мобильного интернета, сообщил корреспондент «Медиазоны».

По его словам, в Telegram сообщения отправляются несколько минут, а «Яндекс.карты» вовсе не находят соединения.

Накануне правоохранительные органы установили рядом с церковью антенну, которая призвана обеспечить спецсвязь силовикам на время, пока остальным ее будут глушить, писал The Insider. Монтировавший это оборудование рабочий сказал корреспонденту издания, что решение глушить связь будет зависеть от поведения людей, которые придут проститься с Навальным.

При этом полицейские подготовились к посещению церемонии большим количеством людей. Они выставили металлические ограждения от станции метро «Марьино» до церкви, а также по ее периметры. Проститься с политиком к 12 часам по московскому времени пришло уже более 500 человек, подсчитала «Верстка». Они вынуждены стоять на улице в очереди, поскольку ворота храма пока закрыты.

При этом, как рассказали зрители «Дождя», у метро дежурят полицейские и проверяют документы у людей с цветами. Корреспондент SotaVision сообщила, что на крыше многоэтажного дома напротив храма дежурят люди в черном. Они отошли от края и спрятались, когда на них обратили внимание.

На месте также дежурит много полицейских. «Если кто-то интервью будет брать — фиксируй, короче», — сказал один из полицейских кому-то по телефону. В парке у Борисовского кладбища была замечена конная полиция. Борисовское кладбище, где пройдут похороны, также оцеплено. Вокруг могилы Навального дежурят силовики, а территорию кладбища огородили заборами, сообщает RusNews.

Между тем родственники Навального приехали к моргу в 10 утра, когда им должны были выдать тело политика. «Тело не выдали до сих пор. График пока не сдвигается, но, возможно, будут задержки», — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Отпевание Навального в храме в Марьино должно начаться в 14:00 по Минску, а похороны на Борисовском кладбище рядом с церковью — в 16:00 по Минску.