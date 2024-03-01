Вслед за Приднестровьем: глава Гагаузии приехала в Москву и «попросила поддержки» 14 1.03.2024, 20:20

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Кишинев якобы «ущемляет» их права.

Кремль продолжает подогревать сепаратистские настроения в Молдове. После скандального обращения к России «депутатов» непризнанного Приднестровья с просьбой о помощи в Москву приехала глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она встретилась с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Об этом сообщают российские РИА «Новости».

Гуцул заявила Матвиенко, что «регион нуждается в поддержке России». В частности, она заявила, что права гагаузов «ущемляются Кишиневом» и это «переходит все границы». Также глава Гагаузии отметила необходимость улучшения транспортного сообщения с РФ, чтобы жители региона Молдовы могли ездить в Россию. Правда, каким образом это можно сделать, в информационном сообщении не говорится.

В свою очередь, Матвиенко сказала, что в Москве «с огорчением наблюдают за событиями в Молдове», и назвала курс Кишинева и президента Майи Санду «русофобским».

Напомним, в среду «депутаты» непризнанной «ПМР» обвинили Кишинев в «экономической блокаде» Приднестровья и обратились к РФ за «помощью».

В Кишиневе заявили, что съезд так называемых «депутатов» спланирован приднестровскими сепаратистами и Кремлем.