Российские оккупанты не выводят корабли в Черное море 11.03.2024, 11:12

В ВМС Украины указали на важный момент.

Российские оккупанты держат уже долгую паузу и не выводят корабли в Черное море. В то же время следует учитывать один ключевой момент.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

«Враг сейчас не выводит корабли вообще в акваторию Черного моря. Такой длинной паузы не было даже после уничтожения первого из трех кораблей, когда уничтожили катер «Ивановец», - рассказал он.

В то же время, Плетенчук указал на важный момент - вывести корабли в Черное море врагу все же придется.

«И тем не менее, конечно, они в один прекрасный день будут вынуждены вернуться к выполнению задач. Задач у них достаточно. И следует учитывать любые движения вражеского корабельного состава и мы их учитываем», - констатировал спикер.

Уничтожение кораблей РФ

В ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер «Ивановец» был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На его борту могли находиться до 40 российских моряков.

Кроме того, у берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников». В ГУР рассказали, что «Цезарь Куников» был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма.

А в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины «Group 13» атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ «Сергей Котов».