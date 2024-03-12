Лукашенко снял с должности послов в Швеции, Финляндии, Германии и Кыргызстане 9 12.03.2024, 8:42

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Решения не аргументированы.

Диктатор Александр Лукашенко указом № 88 от 11 марта освободил от должностей ряд послов Беларуси в странах Европы и Центральной Азии. Документ опубликован 12 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о Денисе Сидоренко, который возглавлял белорусскую дипломатическую миссию в Германии с 25 октября 2016 года; Андрее Страчко, представлявший интересы официального Минска в Кыргызстане с 22 марта 2017-го.

Кроме того, освобождены от должностей Алексей Самосуев (посол в Финляндии и Дании по совместительству с 18 сентября 2018 года) и Дмитрий Мирончик (в Швеции — с 22 мая 2018 года, Норвегии по совместительству — с 31 августа того же года).

Решения в указе не аргументированы.