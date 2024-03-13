При крушении Ил-76 под Иваново ликвидирован важный военный преступник 9 13.03.2024, 8:15

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Речь о командире борта.

Вчера, 12 марта, при крушении тяжелого транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области РФ лишился жизни важный военный преступник. Речь о командире борта. О нем сообщил российский Telegram-канал Mash.

Личность ликвидированного оккупанта россияне скрывают. По их данным, это 33-летний опытный военный летчик Махмуд Г., который закончил Краснодарское высшее военно-авиационное училище.

Судя по всему, агрессию против Украины он поддерживал и принимал в ней самое активное участие.

«Офицер еще год назад мог уйти на пенсию, но остался в ВКС, в том числе и чтобы доставлять боеприпасы в зону «СВО», - сообщили в РФ.

Российские СМИ уточнили, что Махмуд занимался поставками снарядов с самого начала полномасштабной войны.

Напомним, 12 марта, Ил-76 ВКС РФ загорелся сразу после взлета с аэродрома Северный в Ивановской области.

У борта возникли проблемы с правым двигателем, он потерпел крушение в районе деревни Подталицы.

Согласно официальной версии, на борту в момент крушения находились 7 членов экипажа и 8 пассажиров. Никто из них не выжил.