«Рельсового партизана» из Светлогорска снова будут судить 13.03.2024, 13:36

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Денис Дикун

За что на этот раз?

«Рельсового партизана» из Светлогорска Дениса Дикуна снова будут судить, сообщают гомельские правозащитники. На этот раз Дениса, уже осужденного на 23 года лишения свободы, обвиняют в «злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения».

25 марта в Горках состоится суд над политзаключенным Денисом Дикуном, «рельсовым партизаном» из Светлогорска.

На этот раз администрация колонии, в которой Денис отбывает наказание, обвиняет его по части 2 статьи 411 Уголовного кодекса РБ (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). Дело будет рассматривать судья Фомичева Наталья.

Денис Дикун был осужден 27 декабря 2022 года на 23 года лишения свободы в условиях усиленного режима по делу «рейсовых партизан».

6 апреля 2023 года его этапировали из СИЗО № 3 г. Гомеля в исправительную колонию № 9 г. Горки, что в Могилевской области. В колонии Дениса сразу поместили в штрафной изолятор.

После истечения срока его перевели в отряд, но потом снова отправляли в ШИЗО несколько раз.