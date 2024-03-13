«Рельсового партизана» из Светлогорска снова будут судить
- 13.03.2024, 13:36
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За что на этот раз?
«Рельсового партизана» из Светлогорска Дениса Дикуна снова будут судить, сообщают гомельские правозащитники. На этот раз Дениса, уже осужденного на 23 года лишения свободы, обвиняют в «злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения».
25 марта в Горках состоится суд над политзаключенным Денисом Дикуном, «рельсовым партизаном» из Светлогорска.
На этот раз администрация колонии, в которой Денис отбывает наказание, обвиняет его по части 2 статьи 411 Уголовного кодекса РБ (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). Дело будет рассматривать судья Фомичева Наталья.
Денис Дикун был осужден 27 декабря 2022 года на 23 года лишения свободы в условиях усиленного режима по делу «рейсовых партизан».
6 апреля 2023 года его этапировали из СИЗО № 3 г. Гомеля в исправительную колонию № 9 г. Горки, что в Могилевской области. В колонии Дениса сразу поместили в штрафной изолятор.
После истечения срока его перевели в отряд, но потом снова отправляли в ШИЗО несколько раз.