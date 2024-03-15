У официального Минска остались всего три посла в странах Евросоюза 15.03.2024, 13:39

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Владимир Улахович, Андрей Евдоченко, Андрей Дапкюнас

Из прежних 15.

За последние четыре года Лукашенко поснимал послов в пятнадцати странах ЕС, а также закрыл одно посольство. «Радыё Свабода» рассказывает, что стало с белорусской дипломатией в странах Евросоюза.

Александр Лукашенко 12 марта 2024 года освободил от должностей сразу трех послов Беларуси в странах ЕС.

Должностей лишились: Денис Сидоренко, он с 2016 года возглавлял дипломатическое представительство Беларуси в Германии; Дмитрий Мирончик, с 2018 года был послом Беларуси в Швеции; Алексей Самосуев, был послом в Финляндии с 2018 года.

Кто остался?

Таким образом, на сегодняшний день официальный статус посла Беларуси в странах ЕС имеют только Андрей Дапкюнас в Австрии (с 2020 года), Андрей Евдоченко в Нидерландах (с 2020 года) и Владимир Улахович в Венгрии (с 2022 года).

Улахович был единственным послом, которого Лукашенко назначил в Евросоюз после событий 2020 года. Кадровое решение состоялось 10 февраля 2022 года, незадолго до начала войны в Украине.

Бывший председатель торгово-промышленной палаты Владимир Улахович присутствовал тогда на встрече с Лукашенко. Но ни информационное агентство БелТА, ни пресс-служба Лукашенко тогда не сообщили, какие пожелания были высказаны новому послу.

16 июня 2022 года Владимир Улахович вручил верительные грамоты президенту Католине Новак. «Стороны констатировали взаимную заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах с особым акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей», — говорилось в официальном сообщении белорусской стороны.

В сентябре 2023 года Венгрия также стала первой страной ЕС, представитель которой вручил Александру Лукашенко верительные грамоты. Новым послом этой страны в Беларуси стала Зита Илона Бенчик. Через месяц Беларусь с визитом посетил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В Словакии посольство закрыли

Дипломатическое представительство Беларуси в соседней с Венгрией Словакии вообще закрыли. Решение подписано 8 сентября 2023 года. Белорусов, проживавших в Словакии, перевели на консульский учет в Австрию.

Последним послом Беларуси в Словакии был Игорь Лещеня. Именно этот дипломат 16 августа 2020 года первым из послов поддержал протест и осудил насилие. 18 августа Лещеня подал в отставку, а 24 августа — лишен должности. В сентябре того же года бывшего посла лишили дипломатического ранга.

В августе 2021 года Игоря Лещеню задержали силовики и поместили в ИВС на Окрестина. Более чем через неделю его освободили без предъявления обвинений.

Кого еще сняли после протестов?

На волне протеста 2020 года дипломатических должностей также лишились Василий Маркович в Латвии и Павел Пустовой в Испании, хотя эти люди открыто протест не поддерживали. Маркович также был лишен дипломатического ранга.

Нет послов в соседних Литве и Польше

В ноябре 2021 года Александр Лукашенко лишил должности посла Беларуси во Франции Игоря Фисенко. Перед этим Фисенко вызвали в Минск для консультаций. Официальный Минск возмутило, что посол Франции в Беларуси Николя де Лакост так и не вручил верительные грамоты Александру Лукашенко, а только тогдашнему министру иностранных дел Владимиру Макею.

Не имеет Беларусь послов и в соседних странах. В июне 2021 года последнего по времени посла Беларуси в Литве Валерия Барановского назначили послом на Кубу. В мае 2022 года Лукашенко освободил с должности посла Беларуси в Польше Владимира Чушева.

Где еще нет белорусских послов?

С июня 2020 года Беларусь не имеет посла в Италии. Бывшего посла Александра Гурьянова перевели на должность первого заместителя министра иностранных дел Беларуси. В 2021 году в итальянских СМИ проходила информация, что официальный Рим отказывается выдать агреман на назначение послом пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

Вакантны также должности послов Беларуси в Бельгии (Александр Михневич отправлен в отставку в июле 2021 года), Чехии (Валерий Курдюков отправлен в отставку в сентябре 2021 года), Болгарии (Александр Лукашевич снят в марте 2022 года), Румынии (Андрей Гринкевич снят в июле 2022 года), Эстонии (Вячеслав Качанов снят в октябре 2023 года).

Не имеет Беларусь на сегодня посла и в Великобритании, которая вышла из Евросоюза. Максим Ермолович 1 августа 2022 года был назначен заместителем главы Администрации Лукашенко и оставил дипломатическую работу.

Кто из европейцев остался?

Из стран ЕС в Минске на сегодняшний день есть два посла. В 2023 году своего посла в Беларусь отправила Венгрия и продолжает свою миссию в Минске посол Болгарии Георги Василев. Он на этом посту с 2019 года.

Ситуацию с Италией подают по-разному. На сайте посольства Томазо Пьетро Маркеджани назван «главой миссии», а вот государственное белорусское телевидение называет его «послом». Как бы то ни было, верительные грамоты Лукашенко Маркеджани не вручал.

По-прежнему послом Латвии в Беларуси значится Эйнарс Семанис, но с припиской «с резиденцией в Риге».

В июле 2023 года Беларусь покинул посол Германии Манфред Хутерер. Сейчас посольством руководит временный поверенный. Посольством Франции — также поверенный в делах Беларуси Людовик Руайе.

Представительница Литвы Аста Андрияускене имеет статус Ambassador-at-Large (посол по особым поручениям), она находится в Вильнюсе. Артур Михальский, бывший послом Польши в Беларуси, в сентябре 2023 года был назначен спецпредставителем МИД Польши по сотрудничеству с демсилами Беларуси. В ноябре 2023 года Швеция назначила Кристину Юханнессон спецпосланником по связям с демократической Беларусью.