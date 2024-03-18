Госпитализирован замглавы МИД России Сергей Рябков 10 18.03.2024, 20:27

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Сергей Рябков

Его состояние оценивается как тяжелое.

Telegram-канал Baza сообщил, что 63-летний заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 17 марта был госпитализирован с инфарктом, его состояние оценивается как тяжелое. Информированные источники «Ъ» подтверждают информацию о том, что Сергей Рябков находится в больнице из-за проблем с сердцем, но не подтверждают, что состояние заместителя министра тяжелое.

Сергей Рябков курирует в МИДе РФ вопросы двусторонних отношений со странами Северной и Южной Америк, нераспространения и контроля над вооружениями, проблематику иранской ядерной программы и участие РФ в объединении БРИКС. Назначен заместителем министра иностранных дел в августе 2008 года.