Молдова и Эстония высылают российских дипломатов 1 19.03.2024, 16:51

2,924

Посольство России в Кишиневе

Фото: Sergei Mihhailov/ERRи

Россиян объявили персонами нон грата.

Власти Молдовы во вторник объявили о высылке из страны сотрудника российского посольства.

Как пишет err.ee, о высылке дипломата объявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

«Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД. Молдавская сторона выразила протест против президентских выборов, проводимых Россией в приднестровском регионе, вопреки позиции молдавских властей», - написал Попшой в социальных сетях.

По его словам, дипломат, фамилия которая не называется, был объявлен персоной нон грата.

На прошлой неделе стало известно, что Кишинев выступил против планов Москвы открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ в Приднестровском регионе без согласия молдавских властей.

Во вторник, 19 марта, о решении выслать еще одного работника посольства РФ с дипломатическим статусом объявила и Эстония.

МИД проинформировал представителя посольства России в Таллинне, что Эстония не намерена терпеть действия РФ против независимости и суверенитета ЭР и считает необходимым заявить об этом очень четко, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Гибридные операции против безопасности Эстонской Республики, координируемые российскими спецслужбами, должны прекратиться», - добавили в МИДе.