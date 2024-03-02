ВСУ сбили еще один российский Су-34 5 2.03.2024, 9:38

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Самолет уничтожили, когда он пытался атаковать украинские позиции управляемыми авиабомбами.

Вчера, 1-го марта, около 09:00 на восточном направлении ВСУ уничтожили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, самолет пытался нанести удар по украинским позициям управляемыми авиабомбами.

Отмечается, что этой ночью враг атаковал Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 из оккупированной части Херсонской и Донецкой областей и 17-ю «шахедами» из Приморско-Ахтарска РФ и Балаклеи захваченного Крыма.

«К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 14 «шахедов» в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. К сожалению, в результате попаданий и падения обломков в Одесской и Харьковской областях есть погибшие и пострадавшие. Соболезнования родным и близким», - написали в ведомстве.

Уничтожение российской авиации

Как сообщало Минобороны Украины, в феврале Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сбили 13 российских самолетов - десять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.