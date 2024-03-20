На аэродроме Энгельс за день до атаки находилось 11 самолетов 20.03.2024, 16:15

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Фото: Getty Images

Появились спутниковые снимки.

На российском аэродроме в городе Энгельс 19 марта было около 11 самолетов, включая Ту-95 и Ту-160. В ночь на 20 марта Энгельс атаковало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Издание «Схемы» показало спутниковые снимки за 19 марта 2024 года. На изображениях можно увидеть, что на территории аэродрома Энгельс находились 11 самолетов.

Как отмечают «Схемы», накануне атаки на аэродроме были размещены девять бомбардировщиков - шесть Ту-95, один из которых в нерабочем состоянии, и три Ту-160.