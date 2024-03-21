В Белгороде раздалась серия мощных взрывов 6 21.03.2024, 11:49

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Россияне заявили о массированном обстреле «Вампирами».

Утром в четверг, 21 марта, в России заявили об очередной атаке Белгорода и области, сообщает УНИАН.

В Минобороны РФ при этом традиционно отчитались о пресечении «попытки» обстрела из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»: «Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью».

Тем временем российские Telegram-каналы сообщают о как минимум пяти пострадавших в Белгороде. У всех - осколочные ранения.

«Два многоэтажных дома повреждены в результате обстрела в Белгороде. Также снаряды повредили и белгородскую арену», - пишет один из пабликов.

По другим данным, пострадали семь человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что после обстрела по улице Щорса нет света, а в многоэтажке на улице Есенина повреждено восемь квартир.

Позже губернатор области Вячеслав Гладков тоже отчитался о работе российской ПВО, по результатам которой в Белгороде пострадали пять человек, повреждены больше 30 квартир и 10 автомобилей, повреждено фасадное остекление в «Белгород Арене», пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения.

«В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются порядка 5 тысяч жителей», - добавил он.