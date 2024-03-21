Лукашенко снял с должности начальника факультета Генштаба Вооруженных сил

Лукашенко снял с должности начальника факультета Генштаба Вооруженных сил2
- 21.03.2024, 21:09
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Игорь Демиденко занимал эту должность с мая прошлого года.
Генерал-майор Игорь Демиденко освобожден от должности начальника факультета Генштаба Вооруженных сил — заместителя начальника Военной академии. Соответствующий указ подписал 21 марта Александр Лукашенко.
Генерал-майор Игорь Демиденко прикомандирован к Государственному секретариату Совета безопасности с оставлением его в кадрах Министерства обороны, уточнили в пресс-службе Лукашенко.
Игорь Демиденко занимал должность начальника факультета Генштаба ВС с мая прошлого года. До этого с марта 2021 года он командовал войсками Западного оперативного командования.