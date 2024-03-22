В России приготовились к остановке валютных торгов 2 22.03.2024, 18:12

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Санкции отрежут биржу РФ от операций.

Банк России находится в «постоянной готовности» к введению новых санкций, в том числе против инфраструктуры отечественного финансового рынка, сообщила на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ЦБ предварительно обсуждает c Мосбиржей сценарий, при котором под ограничительные меры попадут сам биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) — ее ключевая структура, ответственная за регистрацию всех сделок.

«Мы <…> рассматриваем разные варианты вместе с биржей с тем, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры», — пояснила Набиуллина.

Санкции, которые отрежут биржу от возможности проводить операции в долларах (если их введут США) и евро (если их введет Евросоюз), приведут к остановке биржевых валютных торгов в России.

В этом случае курс российского рубля будет «устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность», рассказывала Набиуллина в декабре. Соответствующие нормативные документы ЦБ, по ее словам, уже готовы.

О том, что Мосбиржа будет вынуждена остановить торги долларом в случае введения американских санкций, в начале декабря предупреждал управляющий директор торговой площадки Игорь Марич. «В случае американских санкций не будет торговаться доллар США, но в структуре валютного рынка биржи он уже не играет такой роли (как раньше)», — успокаивал он. По словам Марича, доля американской валюты в торгах на валютном рынке опустилась до 32% в октябре–ноябре, хотя до войны достигала почти 80%.

«Центральный банк в этом случае может считать официальный курс по внебиржевым сделкам», — говорил Марич.