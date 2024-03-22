Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о финансировании правительства 22.03.2024, 23:54

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За несколько часов до дедлайна.

Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о финансировании государственных ведомств на сумму 1,2 триллиона долларов. Его направили в Сенат за несколько часов до конечного срока, сообщила газета The Hill в пятницу, 22 марта.

Как отметили в газете, Сенат должен быстро рассмотреть пакет — до полуночи, чтобы избежать шатдауна правительства и уйти на двухнедельные пасхальные каникулы. Президент США Джо Байден также заявил, что подпишет пакет законопроектов.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вынес законопроект на рассмотрение по упрощенной процедуре, она требует поддержки двух третей голосов для его одобрения.

The Hill добавила, что законопроект поддержал лишь 101 республиканец, 112 представителей этой партии проголосовали против. Они утверждали, что пакет содержит мало их «политических приоритетов».

Законопроект состоит из 1012 страниц и предусматривает выделение 1,2 триллиона долларов для министерств обороны, внутренней безопасности, финансов, труда, здравоохранения и социальных служб, Госдепартамента и других.