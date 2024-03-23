Глава ФСБ доложил Путину, что после теракта в «Крокусе» задержаны 11 человек 23.03.2024, 11:19

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В том числе — все четверо подозреваемых.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех человек, подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Бортников доложил Путину, что ФСБ работает над тем, чтобы выявить пособников террористов, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых вблизи границы с Беларусью.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. В помещении начался пожар. Погибли более 80 человек.