Глава ФСБ доложил Путину, что после теракта в «Крокусе» задержаны 11 человек
- 23.03.2024, 11:19
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В том числе — все четверо подозреваемых.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех человек, подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Бортников доложил Путину, что ФСБ работает над тем, чтобы выявить пособников террористов, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых вблизи границы с Беларусью.
Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. В помещении начался пожар. Погибли более 80 человек.