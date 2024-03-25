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В Литве назначили нового министра обороны

  • 25.03.2024, 18:45
В Литве назначили нового министра обороны
Лауринас Кащюнас

Детали.

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 марта назначил новым министром национальной обороны Лауринаса Кащюнаса.

Об этом объявила канцелярия литовского президента.

Кащюнас до назначения главой Минобороны Литвы занимал должность главы Комитета по национальной безопасности и обороне в Сейме.

Одной из важных задач нового министра будет, среди прочего, подготовка Литвы к приему на своей территории немецкой бригады.

Отдельно Науседа подписал указ об увольнении с должности министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, который ранее подал в отставку.

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