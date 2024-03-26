Хуситы атаковали судно с российской нефтью 2 26.03.2024, 8:29

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Слово, данное Пекину и Москве, террористы не сдержали.

Несмотря на все заверения в том, что хуситы больше не будут наносить удары по российским и китайским кораблям в Красном море, в субботу, 23 марта, было атаковано очередное судно. Согласно данным Центрального командования США, в результате ракетного удара никто не пострадал.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По одной из версий, озвученной аналитиком в отрасли судоходства Ларсом Йенсом, речь может идти о досадной случайности, а не тщательно спланированном теракте. Эксперт предположил, что могла произойти ошибка во время идентификации судна.

Никаких официальных заявлений ни одна из сторон не сделала. При этом стало известно, что ранее танкер принадлежал Великобритании и только в феврале текущего года он начал перевозить российские грузы.