Как сейчас выглядят «Иван Хурс» и «Азов»: появились спутниковые фото кораблей РФ 26.03.2024, 16:24

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Снимки «до» были сделаны 23 марта, а «после» — 24.

Всети появились спутники фото пораженного разведывательного корабля россиян «Иван Хурс» и большого десантного корабля Азов. После удара по нему заметно попадание на самих судах.

Фото со спутника сравнили OSINT-аналитики и опубликовали в Telegram. Снимок «до» датируется 23 марта — буквально за день до атаки на корабле.

На изображениях видно, что ракета попала в заднюю часть судна Иван Хурс. Также виден след от воздушной цели рядом с кораблем, что может указывать на то, что одна из ракет немного промахнулась и не попала в самое судно.

Относительно «Азова», сравнив спутниковые снимки за 23 и 24 марта, можно увидеть вероятное поражение БДК.

«Враг предположительно пытался накрыть сеткой результат поражения. Это хорошо видно по изменившейся цветовой гамме по сравнению с 23 числом, но в задней части можно увидеть вероятное попадание в судно», — говорится в сообщении.