Под Белгородом у танка ВС РФ сорвало башню в ДТП 26.03.2024, 18:44

Фотофакт.

В районе российского Белгорода произошло ДТП с участием российских военных. Инцидент случился еще 16 марта, когда у границы с Белгородской областью шли ожесточенные бои.

О происшествии рассказал «Диалог.UA» со ссылкой на влиятельный Telegram-канал «Досье Шпиона». В качестве доказательства он предоставил фото с места ЧП.

Танк с помощью погрузчика «КамАЗа» везли в сторону Грайворона для усиления подразделений ВС РФ. По дороге с российскими военными случилась неприятность: водитель не справился с управлением - машина перевернулась вместе с танком.

«Кабину автомобиля смяло, двоих военнослужащих насмерть зажало под тяжестью «КамАЗа». Танк слетел с трала на обочину, вследствие чего у танка сорвало башню», - сообщил ресурс.