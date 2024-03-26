МЧС России опубликовал новый список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 26.03.2024, 21:26

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В нем 120 имен.

МЧС РФ опубликовало новый список погибших в «Крокус Сити Холле», в нем содержится 120 имен (ранее было 95). Список приведен по состоянию на 20:00 по Минску и составлен по данным Минздрава России.

Вечером 22 марта вооруженные мужчины открыли стрельбу перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», также они устроили пожар в здании. Огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня. Ранее сегодня МЧС РФ сообщило о разборе более 900 куб. м обрушившихся конструкций и завершении аварийно-спасательных работ.

Накануне глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 139 человек, еще более 180 человек получили ранения.

На следующий день после теракта задержали 11 подозреваемых.

Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяло на себя афганское крыло террористической организации «Исламское государство».