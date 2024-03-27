Volvo выпустила последний автомобиль с дизельным двигателем 27.03.2024, 20:47

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Для музея.

Шведский автопроизводитель Volvo завершил выпуск дизельных машин великолепным XC90, но эта машина не для клиента компании. Подробности приводит портал Motor1.com.

Последний серийный «дизель» сошел с конвейера в Торсланде во вторник, 26 марта 2024 года. Ему уготована судьба стать напоминанием о безумной эпохе сжигаемого топлива – внедорожник станет экспонатом музея в Гетеборге.

Планы по сворачиванию производства автомобилей с ДВС Volvo озвучил еще в 2017 году. В феврале 2024-го с бельгийского завода в Гленте сошел последний дизельный универсал Volvo V60, а к 2030-му компания хочет полностью отказаться от моторов на ископаемом топливе.

Что любопытно, ряд европейских автопроизводителей скорректировал планы по отказу от ДВС, вместе с тем ЕС решил не вводить экологические нормы «Евро-7», которые максимально ограничивали бы вредные выбросы.

В начале XXI века современные на тот момент турбодизели занимали 50% рынка, а в 2023-м – всего около 14%. Этому в том числе способствовал «Дизельгейт» – афера концерна VAG, раскрытая в 2015 году.

Тогда выяснилось, что более чем 11 млн дизельных авто были оснащены специальным программным обеспечением, которое во время тестов занижало вредные выбросы.

С того момента доля машин с двигателями на тяжелом топливе неуклонно снижалась.

Вместе с тем Эрик Северинсон, руководитель Volvo Car по новым продуктам и операционной стратегии, заверил Bloomberg, что у марки есть множество отличных предложений для покупателей и без дизельных двигателей.