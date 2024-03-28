Из России ушел крупнейший в мире производитель кирпича 28.03.2024, 10:45

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Речь идет про австрийский концерн Wienerberger.

Австрийский концерн Wienerberger, считающийся крупнейшим производителем кирпича в мире, продал два завода в России и покинул страну, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Новым собственником заводов концерна во Владимирской области и Татарстане стала фирма «Строймикс». Она на 100% принадлежит бизнесмену Алексею Филину. Основные активы Филина сосредоточены в строительной отрасли. Среди них Брянский силикатный завод и Клинцовский силикатный завод, которые выпускают силикатный кирпич, известь и строительный песок. До этого структуры бизнесмена приобрели крупного производителя цемента в Краснодарском крае «Атакайцемент» за 4,39 млрд руб., а также Воронежский комбинат строительных материалов (ВКСМ) за 1 млрд руб.

В Wienerberger подтвердили продажу активов, пояснив, что в связи с геополитической ситуацией компания приняла решение уйти с российского рынка. Структурирование сделки оказалось сложным в условиях постоянно меняющегося законодательства, но «продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена», отметил представитель австрийского концерна. Он добавил, что стороны договорились не разглашать цену покупки.

Концерн Wienerberger, производящий кирпич и керамические строительные блоки, открыл свой первый завод в России во Владимирской области в 2004 году. Второе предприятие на территории Куркачей в Татарстане было запущено несколько лет спустя — в 2008 году.

Суммарная проектная мощность обоих заводов составляет 450 млн условных кирпичей в год (условной единицей считается стандартный кирпич размерами 250х120х65 мм).

В 2023 году выручка предприятия во Владимирской области, по данным его бухгалтерской отчетности, составила 1,5 млрд руб., а чистая прибыль — 83 млн руб. Выручка завода в Татарстане за прошлый год — 906 млн руб., чистая прибыль — 114,9 млн.

Совокупные инвестиции Wienerberger в заводы в России с момента выхода компании на отечественный рынок превысили 60 млн евро, говорит генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, фактическая стоимость предприятий с учетом уровня износа оборудования и их текущего состояния составляет около 4,5 млрд руб. Однако сумма сделки не превысила 2 млрд руб., считает Бурмистров. Выкуп активов у уходящих из России иностранцев проходит с дисконтом, напомнил технический директор департамента управления проектами строительства и внутренней отделки помещений CORE.XP Александр Никулин.

Существенного реинвестирования в предприятия не потребуется, но новому собственнику будет необходимо обеспечить их кадрами, поскольку на данный момент есть проблема дефицита рабочей силы, отметил Бурмистров.