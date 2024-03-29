Польша отправит военных во Францию

Польша отправит военных во Францию1
- 29.03.2024, 11:24
Для помощи с безопасностью на Олимпиаде.
Польша согласилась отправить своих военнослужащих во Францию для помощи с мерами безопасности во время летних Олимпийских игр.
Как сообщает «Европейская правда», об этом в Twitter (X) написал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Накануне Минобороны Франции упоминало Польшу, когда говорило о привлечении военных из стран-союзниц к мерам безопасности.
«Вооруженные силы Польши присоединятся к международной коалиции, созданной Францией для поддержки подготовки и безопасности летних Олимпийских игр 2024 года», – написал Косиняк-Камыш.
По его словам, в Париж отправят оперативную группу, в том числе кинологов с собаками.
Главной задачей группы будет выявление взрывных устройств и антитеррористическая деятельность, добавил польский министр.
Накануне стало известно, что Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.
Перед этим стало известно, что французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.
Также на время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.