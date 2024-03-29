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Польша отправит военных во Францию

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  • 29.03.2024, 11:24
Польша отправит военных во Францию

Для помощи с безопасностью на Олимпиаде.

Польша согласилась отправить своих военнослужащих во Францию для помощи с мерами безопасности во время летних Олимпийских игр.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в Twitter (X) написал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Накануне Минобороны Франции упоминало Польшу, когда говорило о привлечении военных из стран-союзниц к мерам безопасности.

«Вооруженные силы Польши присоединятся к международной коалиции, созданной Францией для поддержки подготовки и безопасности летних Олимпийских игр 2024 года», – написал Косиняк-Камыш.

По его словам, в Париж отправят оперативную группу, в том числе кинологов с собаками.

Главной задачей группы будет выявление взрывных устройств и антитеррористическая деятельность, добавил польский министр.

Накануне стало известно, что Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

Перед этим стало известно, что французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

Также на время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.

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