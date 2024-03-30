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ВСУ устроили россиянам «жаркий треугольник» под Мариуполем

  • 30.03.2024, 17:19
  • 3,094
ВСУ устроили россиянам «жаркий треугольник» под Мариуполем

Уничтожены С-300 и скопление гусеничной техники врага.

Украинские военные могли ударить по скоплению техники врага возле Мариуполя. Вероятно, ВСУ попали по вражескому ЗРК С-300 и гусеничной технике.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Вчера ночью было очень жарко в этом треугольнике. Так вот, техники капитально стало меньше. Визуально - четыре единицы гусеничной техники, плюс части С-300. И это лишь то, что удалось зафиксировать «глазами», - написал Андрющенко.

Как объяснил советник мэра, речь идет о «треугольнике» в Мариупольском районе между населенными пунктами Кальчик, Гранитное и Заря. Вечером 29 марта там раздавались взрывы.

По словам Андрющенко, украинские военные могли ударить в этот район потому, что там несколько тоннелей, которые российские военные используют для хранения техники, боеприпасов и средств ПВО.

Расположенные рядом с местом попадания населенные пункты перекрыты, россияне ищут тех, кто предоставил координаты.

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