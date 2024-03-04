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Украинская разведка заявила о взломе сайта Минобороны России

  • 4.03.2024, 10:36
  • 1,754
Украинская разведка заявила о взломе сайта Минобороны России

Получен массив секретной служебной документации.

Главное управление разведки Украины утверждает, что его специалисты провели успешную DDoS-атаку на сервера Министерства обороны России. В результате получен доступ к массиву данных и документов, которые касаются более 2000 структурных единиц силового ведомства России.

«Теперь украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также массивом секретной служебной документации российского министерства войны», — заявили в ГУР.

Там уточняют, что полученная информация позволяет установить полное устройство системы российского Министерства обороны и его звеньев.

«Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а также заместителей, помощников, специалистов — всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием „бюрократъ“».

Как сообщает разведка, в их руках, например, оказалась служебная документация заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который «сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной».

В ГУР заявили, что продолжат работу в киберпространстве России.

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