Норвегия возобновила выдачу виз белорусам 5.03.2024, 16:21

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Но есть один нюанс.

Визовые центры VFS Global в Беларуси вновь принимают документы на получение виз в Норвегию. Как следует из информации на сайте норвежского МИД, речь идет об обычном «шенгене», а также о разрешениях на пребывание для учебы или работы.

Норвегия официально не объявляла о возобновлении выдачи шенгенских виз белорусам. Но информация о приеме документов в визовых центрах VFS Global на сайте дипломатического ведомства страны появилась уже давно.

В декабре-феврале, как следует из новостей норвежского МИД, запись на подачу документов в Беларуси была открыта, хотя сообщалось, что количество мест ограничено. На сайте ведомства указано, что визу можно получить даже в срочном порядке в случае необходимости — болезни или смерти родственников либо по другим причинам.

Есть только один нюанс: заявления белорусов с 2023 года обрабатываются посольством Норвегии в Лондоне. Поэтому подавать документы в МИД Норвегии советуют не менее чем за месяц до даты предполагаемого въезда, обращает внимание Office Life.