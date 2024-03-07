Трамп вызвал Байдена на дебаты 5 7.03.2024, 8:10

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ФОТА: PRAVDA.COM.UA

В любое время и в любом месте.

Бывший президент США Дональд Трамп вызвал главу республики Джо Байдена на прения перед выборами в ноябре, несмотря на то, что ранее сам уклонялся от ряда республиканских праймериз.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются жизненно важными для США и ее граждан, - отметил Трамп и добавил: - Я призываю к проведению дебатов в любое время, в любом месте».

В ходе избирательной кампании Трамп уклонился от пяти дебатов со своими политическими оппонентами. Он не участвовал в подобных мероприятиях, что повлекло за собой критику со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа «курицей и неудачником».

Во время кампании 77-летний Трамп критиковал Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя сам бывший президент также не застрахован от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал Никки Хейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Я знаю, что Дональд Трамп желает внимания и пытается расширить свою популярность вне базы MAGA, - заявил представитель кампании Байдена Майкл Тайлер: - Если он так стремится видеть президента Байдена в прайм-тайм, ему не надо ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером настроятся на просмотр State of the Union».

Напомним, во вторник, 5 марта, президент США Джо Байден и бывший глава Дональд Трамп одержали победу на общенациональных партийных выборах в большинстве штатов . Кандидаты создали предпосылки для исторического реванша на всеобщих выборах в ноябре, несмотря на низкие рейтинги своей популярности.

После успешного выступления в 15 штатах, где на «Супервторник» избрали более трети республиканских делегатов, Трамп практически гарантировал себе третью подряд номинацию на пост президента, несмотря на многочисленные уголовные обвинения.