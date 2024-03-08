Сейм Польши призвал ЕС ввести эмбарго на продовольствие из Беларуси 8.03.2024, 8:19

Резолюция была поддержана всеми фракциям польского парламента.

Сейм Польши принял резолюцию, которая призывает Еврокомиссию ввести запрет на импорт продуктов питания и сельхозпродукции из Беларуси и России. Одновременно Евросовету и Европарламенту был адресован призыв принять меры по защите чувствительных секторов рынка ЕС от чрезмерного импорта из Украины. В документе также говорится о пересмотре положений «Зеленого курса».

В резолюции подчеркивается, что поставки сельхозпродукции из Беларуси и России в ЕС продолжает приносить доходы производителям и продавцам из обеих стран, а также их бюджетам.

«Наш моральный долг – прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению способности России и поддерживающей ее Беларуси продолжать войну с Украиной, тем более, что российский импорт может включать зерно, украденное с оккупированных территорий Украины», – говорится в тексте.

В резолюции также отмечается, что поставки из РФ оказывают негативное влияние на единый рынок.

«Россия продолжает свою стратегию превращения продуктов питания в оружие, вызывая сбои в поставках украинской сельскохозяйственной продукции по всему миру. Поэтому главным приоритетом ЕС должно стать продолжение поддержки Украины в восстановлении экспорта ее товаров в страны, которые в этом больше всего нуждаются. Торговля продовольствием и сельскохозяйственной продукцией не может продолжать поддерживать жестокий российский режим и его пособников в Минске», – считают депутаты Сейма.

«Ожидаем, что Еврокомиссия в срочном порядке проведет работу, направленную на скорейшее возвращение к применению исключительно правил, вытекающих из Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, в торговых отношениях с Украиной», – высказывается еще один призыв.

Положения «Зеленого курса» в резолюции названы «чрезмерными, неразумными и дорогостоящими». По мнению депутатов, «действия по защите климата должны учитывать реальные потребности и возможности европейских фермеров».

Резолюция была поддержана всеми фракциям польского парламента. За нее проголосовал 441 депутат, двое воздержались. Документ был направлен на третье чтение.

Как сообщает PAP, в ходе рассмотрения проекта резолюции министр развития и технологий Кшиштоф Гетман сообщил, что импорт продовольствия в Польшу из России в 2023 году составил 380 млн долларов, а из Беларуси – в 86 млн долларов. При этом польский экспорт превышает импорт. Положительное сальдо торговли агропродукцией с Россией составляет 240 млн долларов, а с Беларусью – 180 млн долларов.