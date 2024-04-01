Самый успешный бизнесмен Беларуси стал долларовым миллиардером 4 1.04.2024, 18:28

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Александр Луценко

Что о нем известно.

Стоимость российских и белорусских активов, принадлежащих Александру и Наталье Луценко, превышает 2 млрд долларов, пишет Forbes.

Супруги владеют холдингом «Содружество». Это один из крупнейших переработчиков семян масличных культур в Европе с выручкой 3,6 млрд долларов. В 2023 году бизнес реструктуризировали. По данным Forbes, Александр и Наталья Луценко фактически разделили бизнес на три части. Они оставили за собой контроль в российских и белорусских предприятиях и продали топ-менеджерам компанию, владеющую международными активами.

«Учитывая, что супруги Луценко в равных долях владели группой „Содружество“, состояние каждого из них составляет не менее 1 млрд долларов», — пишет Forbes.

Ранее издание «Белорусы и рынок» составило топ-100 успешных бизнесменов Беларуси по итогам 2023 года. Первую строчку рейтинга занял Александр Луценко.

Что известно о бизнесмене Луценко

«Содружество» основали выходцы из Беларуси с российским гражданством Александр и Наталья Луценко. Александр, несколько лет назад осевший в России, в 2021-м входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России. А в 2023 году он возглавил топ-100 успешных бизнесменов Беларуси, который составил сайт «Белорусы и рынок».

Свою первую фирму супруги Луценко создали в 1994 году в Минске. Тогда они торговали рыбной мукой и другими кормовыми добавками. Спустя десять лет супруги расширили свой бизнес в Калининградскую область, построив в свободной экономической зоне два завода по изготовлению растительного масла, включая соевое, пишет «Зеркало».

С начала 2000-х Александр Луценко скупал активы в Европе и Латинской Америке, масштабировав свой бизнес до международного уровня.

В конце 2010-х он вернулся на рынок Беларуси. В 2018 году семья Луценко ввела в эксплуатацию крупнейший на территории Беларуси маслоэкстракционный завод в Сморгони. По данным на 2019 год, в него инвестировали 220 млн долларов.

В конце 2023 года появилась информация, что «Содружество» рассматривает возможность переноса в Беларусь части мощности из Калининградской области.

Бизнес Александра Луценко ни в России, ни в Беларуси практически не затронули международные санкции. Он запустил завод в Курской области и продолжает реализовывать ряд других проектов в России, включая строительство зернового терминала в Усть-Луге. Семья Луценко также инвестирует в терминал для ежегодной перевалки 10 млн тонн зерна в Усть-Луге под Санкт-Петербургом, который собираются возвести в 2023—2027 годах.

С 2022 года Александр Луценко включен в санкционный список Украины. «Субъект осуществляет коммерческую деятельность в секторах экономики, что обеспечивает существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине», — говорится в обосновании к введенным ограничениям. При этом ранее у семьи был бизнес и в Украине — они владели «Агропромышленной компанией Содружество Украина». В прошлом году под санкции Украины попала также белорусская транспортная компания «Содружество Транс-Агро».

По данным издания «Белорусы и рынок», смягчая последствия и упреждая возможность введения ограничений со стороны других стран, бизнесмен в 2022—2023 годах провел реорганизацию компаний в Украине, Литве и в некоторых других так называемых недружественных государствах.