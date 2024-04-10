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Остатки 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ начали отступать от Работино

  • 10.04.2024, 9:26
  • 2,914
Остатки 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ начали отступать от Работино

Группировку почти полностью уничтожили во время штурмов украинских позиций.

На Запорожском направлении почти полностью уничтожена 76-я десантно-штурмовая дивизия оккупационной армии РФ.

Она «сточилась» при штурмах Работино.

Об этом сообщил российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который, предположительно, ведут офицеры ВС РФ, передает Диалог.UA.

«Наконец-то принято решение вывести из района н.п. Работино 76 ДШД. Дивизия полностью обескровлена», - сообщил российские ресурс.

Он уверяет, что на группировку заменят резервные силы.

Проблемы у оккупантов и в районе Крынок на левобережье Херсонщины. Z-канал уверяет, что 9 апреля российская армия дважды пыталась штурмовать украинский плацдарм. Оба раза оказались неудачными.

«Безрезультатно. Дроны противника не дают идти вперед. А наш РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы - ред.) реальное де*ьмо», - пишет российский ресурс.

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