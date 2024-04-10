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В Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27

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  • 10.04.2024, 9:54
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В Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины.

Во временно оккупированном Крыму уничтожен российский боевой вертолет Ка-27.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в Facebook.

«Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел», - написал он.

Что известно о вертолете Ка-27

Опытный образец вертолета «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 года. На основе этой базовой машины были разработаны две основные модификации для ВМФ - противолодочный вертолет Ка-27 и поисково-спасательный Ка-27ПС, а в дальнейшем и транспортно-боевой вертолет для морской пехоты Ка-29 и гражданский многоцелевой вертолет Ка-32.

Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

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