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На Запорожском направлении бойцы Нацгвардии Украины метко отработали по оккупантам

  • 12.04.2024, 15:51
На Запорожском направлении бойцы Нацгвардии Украины метко отработали по оккупантам

Украинским воинам удалось обойти систему РЭБ россиян.

Бойцы 1 штурмового отряда ЦСП «Омега» обошли систему РЭБ оккупантов и успешно отработали по враждебным позициям на Запорожском направлении.

Во время проведения аэроразведки вглубь территории, удаленной от передовой линии, бойцы Национальной гвардии обнаружили и уничтожили позиции вражеской артиллерии. В частности, им удалось ликвидировать две гаубицы Д-30 и 120-мм миномет противника.

Видео с уничтожением вражеской техники было опубликовано командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Александром Пивненко.

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