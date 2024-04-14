Иран поймали на лжи 14.04.2024, 18:33

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Иранская пропаганда выдает пожары в Чили за удар по Израилю.

В качестве доказательства успешной атаки на Израиль иранский государственный телеканал показал пожары в Чили, сообщает (Bildhttps://t.me/BILD_Russian/15820).

Иранские государственные медиа отчаянно пытаются убедить граждан страны в том, что нападение на Израиль было чрезвычайно успешным.

Так, государственная иранская телекомпания IRINN, сообщая о выпущенных в направлении Израиля ракетах, показала кадры с пылающим огнем. Однако выяснилось, что это не последствия ударов иранских беспилотников, а старая видеозапись лесных пожаров в Чили.

В то же время известный американский блогер (более двух млн подписчиков) и сторонник теорий заговоров Джексон Хинкл поделился видео, которое, по его словам, демонстрирует панику в Израиле во время ракетной атаки со стороны Ирана. Впрочем, журналисты BBC установили, что на самом деле на записи — фанаты британского поп-музыканта Луи Томлинсона возле отеля Four Seasons в Буэнос-Айресе.

Иран накануне вечером выпустил в совокупности более 300 ракет и дронов в направлении Израиля, однако, по официальным данным израильской стороны, 99% удалось сбить системами ПВО.