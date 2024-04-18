Ночью сгорел таможенный ангар в пункте пропуска «Мядининкай» на литовско-белорусской границе 18.04.2024, 8:17

3,404

В тот момент там проверяли Porsche Cayenne.

Сегодня ночью сгорел таможенный ангар в пункте пропуска «Мядининкай» на литовско-белорусской границе.

Во время проверки автомобиля в ангаре таможни тот вдруг загорелся, пишет 15min.lt.

Как сообщили в управлении полиции, около 02:40 ночи в пограничном пункте Мядининкай (с белорусской стороны — «Каменный Лог»), в ангаре виленской территориальной таможни, проверяли Porsche Cayenne.

В ходе проверки внезапно возник пожар, в ходе которого загорелся автомобиль, а также ангар автотехосмотра и административная часть здания. В результате инцидента никто не пострадал. Потери подсчитываются. Чиновники расследуют уничтожение или повреждение имущества по неосторожности и выясняют причину пожара.

К тушению пожара привлечены восемь автоцистерн, две автолестницы и штабной автомобиль.

«Во время досмотра автомобиля в ангаре Вильнюсской территориальной таможни возник пожар, сгорел автомобиль, сгорел досмотровый ангар и часть административного здания», — сообщил представитель таможни Витаутас Ражанскас.

Как сообщили в Департаменте пожарной охраны и спасения Литвы, пожар был ликвидирован около 7:00 утра.

Литовская сторона временно не пропускает транспорт.