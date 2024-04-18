ВСУ ликвидировали «героя» российской пропаганды 18.04.2024, 13:58

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Уничтожены также заместитель командира полка и группа офицеров.

В ходе полномасштабной войны потери российской армии в Украине среди офицеров подскочили - ликвидированы, в частности, майор, командир мотострелкового батальона Николай Дюба и «герой» российской пропаганды, капитан Алексей Уточкин, который командовал зенитной ракетной батареей «Бук-М3».

Российским «грузом 200» стали также два младших лейтенанта - Дмитрий Масленников и Жаргал Дашиев, и старший лейтенант Валерий Сидоров, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в своем канале в

Telegram.

«Успешно демобилизированы: …заместитель командира полка подполковник Ким Роман; …капитан 3 ранга Заборцев Илья; офицер… Базарнов Артем», - отмечается в сообщении Штефана.