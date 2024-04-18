Еще одного разработчика гиперзвуковых ракет в РФ приговорили к 7 годам по делу о госизмене 18.04.2024, 14:25

Он якобы сотрудничал с учеными из США и Китая.

Пресс-служба Лефортовского суда Москвы

Городской суд Санкт-Петербурга назначил 7 лет колонии строгого режима физику Александру Куранову, признав его виновным в государственной измене (статья 275 УК). Также ученый должен выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Процесс проходил в закрытом режиме, так как дело имело гриф «Совершенно секретно». Его рассмотрели всего за два заседания. Глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева отметила, что 76-летний Куранов получил срок меньше нижней планки, предусмотренной по этому составу преступления, потому что суд применил статью 64 УК, которая позволяет сократить наказание при наличии исключительных обстоятельств. Подробности Лебедева не привела.

Куранов — бывший гендиректор и главный конструктор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) в Петербурге. Он был автором статей и патентов в сфере гиперзвуковых летательных аппаратов и ракет. В 2021 году ученого задержали сотрудники ФСБ, суд отправил его в СИЗО.

По данным источников «Интерфакса», Куранова обвинили в передаче сведений «закрытого характера» иностранному государству. Один из собеседников агентства отмечал, что физик участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс», сотрудничая с учеными из США и Китая.

К февралю 2024 года в России арестовали как минимум 12 ученых, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях, подсчитала «Русская служба Би-би-си». Всех их обвинили в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение.

ФСБ начала интересоваться специалистами в этой области после 2018 года — тогда президент Владимир Путин презентовал «не имеющие аналогов в мире» российские гиперзвуковые ракеты в послании Федеральному собранию. Он пригрозил Западу, заявив, что новое оружие будет «практически неуязвимым».

Впоследствии сразу несколько ученых, изучающих гиперзвук, были арестованы в подмосковных Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского (ЦАГИ), а также в новосибирском Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН.

В ИТПМ фигурантами дел о госизмене стали директор Александр Шиплюк и главные научные сотрудники Александр Маслов и Валерий Звегинцев. Первых двух обвинили в передаче секретов Китаю. Также был задержан соавтор Звегинцева, доцент Томского политехнического университета Владислав Галкин.

27 октября прошлого года суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима физика Анатолия Губанова, работавшего начальником отдела в ЦАГИ. Накануне Верховный суд отправил на пересмотр дело его подчиненного — профессора МФТИ Валерия Голубкина, который получил аналогичный срок.

В ЦНИИМаш дела о госизмене завели на ведущего специалиста, физика Владимира Кудрявцева — он умер, не дожив до суда. Та же участь постигла начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Романа Ковалева — его освободили по состоянию здоровья 13 апреля 2022 года и через две недели он скончался от рака.

Еще один умерший подследственный — завлабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрий Колкер, которого увезли в СИЗО прямо из больницы на IV стадии рака. Он скончался через два дня.

В частных беседах сотрудники ФСБ признавались, что аресты по обвинениям в продаже секретной информации о российском гиперзвуковом оружии происходят «по высокому желанию», рассказывал адвокат Евгений Смирнов из «Первого отдела», защищавший в судах фигурантов дел о госизмене, в том числе ученых. По его словам, силовики прямо говорили, что докладывают Путину о каждом таком деле.