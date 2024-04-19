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Аэропорт в Дубае на двое суток ограничил количество прибывающих рейсов

  • 19.04.2024, 13:36
Аэропорт в Дубае на двое суток ограничил количество прибывающих рейсов

Что с рейсами из Минска?

Аэропорт Дубая на 48 часов ограничил прием прибывающих рейсов. Отсчет начался с 11:00 по минскому времени 19 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора аэропорта.

В работе аэропорта после погодного катаклизма все еще есть перебои. Чтобы ускорить восстановление, пришлось сократить количество рейсов.

Как отмечает officelife.media, тем временем рейс FlyDubai, который должен был прилететь в Минск 18 апреля в 23:35, в итоге прибыл 19 апреля в 7:40. То есть опоздание составило более восьми часов, следует из информации на сайте Национального аэропорта Минск.

Авиакомпания «Белавиа» 17 апреля меняла аэропорт вылета с Дубая на эмират Фуджейра.

На этой неделе в ОАЭ выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет. Ливни обрушились на Дубай с вечера 15 апреля. В итоге дороги затопило, школы перешли на удаленку, работу аэропорта парализовало.

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