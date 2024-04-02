Россию захлестнула волна «минирований» 2.04.2024, 8:21

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Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Людей массово эвакуируют.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в городах России начали массово эвакуировать людей из-за сообщений об угрозах взрыва. В основном от лжеминеров страдают торгово-развлекательные центры, транспортные узлы, административные, образовательные и медицинские учреждения.

В понедельник, 1 апреля, в Москве эвакуировали посетителей Курского вокзала и расположенного рядом ТЦ «Атриум». Очевидцы сообщили порталу Msk1, что причиной стало сообщение о минировании: «Зазвучала сирена и всех попросили выйти. <…> Людей погнали аж на ту сторону Садового кольца». На движении поездов ситуация не отразилась, уточнили в пресс-службе Московской железной дороги.

Еще 2300 человек были эвакуированы из РХТУ им. Д. И. Менделеева, также в Москве. По данным Shot, руководство университета получило анонимное сообщение о взрывчатке. Аналогичные письма пришли на почту еще трех вузов: МГТУ имени Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ.

Днем в Санкт-Петербурге эвакуировали Ленинградский зоопарк. В пресс-службе учреждения рассказали, что причиной стало сообщение о минировании.

В Кисловодске неизвестные заявили об угрозе взрыва здания администрации города. На место выехали оперативные службы и кинологи с собаками. Эвакуация сотрудников не проводилась.

Накануне, 29 марта, анонимные звонки о минировании поступили в несколько ТЦ, театр юного зрителя и четыре детских сада Красноярска. Антитеррористическая комиссия края сообщила, что злоумышленники использовали IP-телефонию и подменные номера, которые идентифицировались как принадлежащие официальным ведомствам: МВД, ФСБ, МЧС.

До этого эвакуации из-за лжеминирования также проводились в консультативно-диагностическом центре «Измайловский» НМХЦ имени Пирогова и бизнес-центре «Белая площадь» в Москве; ТРК «Лондон Молл», торговом доме «Пассаж», фельдшерском колледже и на острове «Новая Голландия» в Петербурге; ТЦ «Росич» в Сургуте, детской поликлинике в Первоуральске, больнице в Арамиле, школе в Искитиме, ТЦ «Новый горизонт» в Краснодаре.