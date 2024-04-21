СМИ: Израиль доставил Ирану мощное послание 21.04.2024, 15:46

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Контратака представляет собой беспрецедентную операцию по проникновению.

Своей атакой на Иран Израиль доставил иранскому режиму свое послание. Иерусалим дал понять Тегерану, что способен проникать в воздушное пространство республики и наносить удары по ее ключевым целям. Такое мнение выразил эксперт по Ирану, доктор Набиль Алатум.

Об этом пишет «Маарив».

Комментируя массированную ракетную атаку Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля, эксперт подчеркнул неудачу иранского сдерживания и раздувание иранских возможностей, учитывая, что только небольшая часть ракет, выпущенная иранцами, достигла израильских территорий, в то время как 99 процентов целей ликвидированы силами ЦАХАЛа и союзными войсками.

Относительно контратаки, приписываемой Израилю в Иране, эксперт отметил, что она представляет собой беспрецедентную операцию по проникновению. Нанесенный ущерб объекту в Натанзе подтверждает, что Израиль обладает способностью проникать в иранское воздушное пространство, даже используя самолеты-невидимки, что подтверждает серьезность и качество атаки.

Доктор Алатум также обратил внимание на время проведения атаки, которая совпала с 85-летием Хаменеи и Днем иранской армии. Это, по его мнению, является четким сигналом со стороны Израиля о его готовности к эскалации, если Иран проявит заинтересованность в этом.