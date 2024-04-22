Российские оккупанты нанесли удар по телебашне в Харькове 18 22.04.2024, 18:35

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Она разломилась пополам.

Российские оккупанты нанесли удар по телебашне в Харькове. В результате атаки башня разломилась на две части. Видео опубликовано в телеграм-каналах.

Мэр Харькова Олег Синегубов подтвердил удар по «объекту телевизионной инфраструктуры». «Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет. На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения», — написал он в Facebook.