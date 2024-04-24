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ВСУ взяли в плен группу россиян возле Часова Яра

  • 24.04.2024, 16:29
  • 1,776
ВСУ взяли в плен группу россиян возле Часова Яра

Оккупантов застали врасплох.

В Донецкой области группа российских оккупантов сдалась в плен бойцам 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба украинского подразделения. 

Украинские защитники зашли на вражеские позиции возле Часова Яра в светлое время суток. Четыре захватчика находились в блиндаже и, похоже, не ожидали, что украинские военные так неожиданно приблизятся к ним.

Камера беспилотника зафиксировала момент сдачи россиян в плен. Россияне поочередно вышли из блиндажа, их разоружили и перевели в другое место на подконтрольной Украине территории.

«Пополнение обменного фонда. Бойцы батальона «Айдар» недавно взяли в плен несколько бойцов из ВС РФ. В отличие от россиян, мы берем пленных и сохраняем им жизнь», — говорится в описании видео.

Впоследствии двое пленных россиян на камеру рассказали, что они являются военнослужащими 1-го батальона 102-го полка 150-й мотострелковой дивизии армии РФ.

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