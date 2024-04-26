Литва вручила представителю посольства Беларуси ноту протеста 6 26.04.2024, 17:18

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Из-за заявлений главы КГБ.

В МИД Литвы был вызван представитель посольства Беларуси, которому вручена соответствующая нота протеста. Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

Литва выразила Беларуси протест в связи с утверждениями официальных лиц о якобы готовящихся атаках на Минск с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Подобные заявления представителей белорусского режима не имеют ничего общего с реальностью», — отметили в литовском ведомстве. Вильнюс также потребовал от Минска немедленно опровергнуть дезинформацию.

Как писал сайт Charter97.org,глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что белорусские спецслужбы якобы «предотвратили удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске».