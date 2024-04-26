«Киберпартизаны»: Взломан сайт КГБ 4 26.04.2024, 19:57

3,896

Хакеры-патриоты привели доказательства.

«Киберпартизаны» заявили о взломе сайте КГБ. Больше двух месяцев сайт не работает.

«Официальный сайт КГБ РБ не работает уже больше 2 месяцев. А все потому, что «Киберпартизаны» пробрались туда еще осенью 2023 г. и выкачали всю доступную информацию. Увы, мы немного «нашумели», и сайт пришлось прикрыть», — пишут «Киберпартизаны» в своем телеграм-канале.

В доказательство хакеры-патриоты выложили список админов сайта, базу данных и логи сервера.