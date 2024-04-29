Байден против Трампа: CNN опубликовал свежие рейтинги 29.04.2024, 8:26

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Кто лидирует в предвыборной гонке.

До президентских выборов в США остается полгода. CNN публикует результаты нового опроса, из которого следует, что 45-й президент США Дональд Трамп имеет преимущество над действующим хозяином Белого дома Джо Байденом.

Так, среди зарегистрированных избирателей Трамп набирает 49% голосов, Байден - 43%. Отмечается, что результат кандидата от Республиканской партии не изменился в сравнении с данными январского опроса, тогда как поддержка Байдена снизилась на 2% - в январе он набирал 45%.

Кроме того, результаты опроса показали, что 55% всех американцев считают президентство Трампа успешным, 44% - провальным. У Байдена в этом опросе следующие цифры: 39% избирателей считают его президентство успешным, 61% - неудачным.