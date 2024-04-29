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На границе Литвы и Беларуси — транспортный коллапс

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  • 29.04.2024, 9:29
  • 2,906
На границе Литвы и Беларуси — транспортный коллапс

Прохождения границы ждут по трое суток, а очередь из грузовиков скоро будет заканчиваться в Вильнюсе.

На погранпереходе Мядиненкай из Литвы в сторону Беларуси очередь легковых автомобилей растянулась на более чем 4 км. Время прохождения границы составляет более 3 суток.

Об этом сообщил телеграм-канал Infotrans Media Belarus.

Более 50% этой очереди — это перегонщики на транзитных номерах. Латвия и Польша закрыли оформление транзитных машин, Литва — нет.

Отдельной очереди для туристов и для тех, кто едет по работе, нет.

Очередь грузовиков на Мядиненкае — более 10 км, скоро она будет заканчиваться в Вильнюсе.

Предполагаемое закрытие Литвой Шальчиненкая может еще более усугубить ситуацию, особенно в преддверии сезона отпусков.

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